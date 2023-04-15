"Западня": фильмы, которые снимались в Дубне

суббота, 15 апреля 2023 | 12:02     1381
Фильм "Западня". Мосфильм, 1965 год. Режиссер: Виктор Жилин. Ведущие актеры: Отар Коберидзе, Жанна Болотова. По мотивам рассказов Теодора Драйзера. О драматической судьбе прогрессивного журналиста в Америке, профессиональная честь которого всецело зависит от кучки гангстеров от политики. Почти всё действие фильма происходит в Дубне, в построенной в 1964 году гостинице "Дубна".
Возле редакции американской газеты где-то на Манхэттене (гостиница "Дубна") припарковался шикарный американский же автомобиль

Почти всё действие фильма проходит в гостинице "Дубна", но иногда персонажи, ломая ноги об облицовку, выбираются на "запретку" возле шлюза №1 полюбоваться подплывающими к Манхэттену судами

Трудный разговор главных героев на балкончике ресторана "Дубна"

А под балконом ресторана "Дубна" бушует Атлантика

Из окна офиса главного героя - прогрессивного американского журналиста - открывается вид на "болгарку" по адресу: ул. Векслера, 10 и на сохнущую не аутентичную советскую простыню

Гангстеры перекрыли все входы, но не знали секретный секрет: на Манхэттен можно попасть через летнее кафе "Волна"

Продажная американская интеллектуальная элита решила раскинуть картишки прямо в вестибюле гостиницы "Дубна"

Роспись стен с Волгой, яхтами и русскими березками украшает интерьер американской редакции

Бар с народным названием "Аквариум" постоянно мелькает в кадре

Кто-нибудь видел в гостинице "Дубна" негров-портье? А они там есть!

А вот твист Let’s Twist Again Чабби Чекера в гостинице "Дубна" был и будет - тут ничего придумывать не надо

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