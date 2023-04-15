"Западня": фильмы, которые снимались в Дубне

суббота, 15 апреля 2023 | 12:02 1381
Фильм "Западня". Мосфильм, 1965 год. Режиссер: Виктор Жилин. Ведущие актеры: Отар Коберидзе, Жанна Болотова. По мотивам рассказов Теодора Драйзера. О драматической судьбе прогрессивного журналиста в Америке, профессиональная честь которого всецело зависит от кучки гангстеров от политики. Почти всё действие фильма происходит в Дубне, в построенной в 1964 году гостинице "Дубна".
Возле редакции американской газеты где-то на Манхэттене (гостиница "Дубна") припарковался шикарный американский же автомобиль