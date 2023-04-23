Задержан подозреваемый в убийстве матери с дочерью в Дмитрове семь лет назад

Сотрудники полиции 19 апреля задержали подозреваемого в убийствах 36-летней женщины и ее 7-летней дочери, совершенных 25 октября 2016 года в ТНТ "Телешово" Дмитровского округа. К правоохранительным органам тогда обратился с заявлением об исчезновении бывший муж женщины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, начались поиски пропавших. Считалось, что к исчезновению может быть причастен любовник женщины. Следователей насторожило, что после пропажи он исчез — мужчина 1976 года рождения был объявлен в международный розыск.

После задержания на допросе 21 апреля подозреваемый сознался в содеянном и даже рассказал подробности. Он совершил преступление с использованием травматического пистолета - вначале он выстрелил в возлюбленную, а затем убил ее семилетнюю дочь. Тела закопал во дворе под сараем.

"На территории участка дома в Дмитровском городском округе, за сараем были выкопаны скелетированные останки двух человек", – уточнили в СК.

Также стало известно о мотивах преступления: в убийстве оказалась замешана жена задержанного. Она застала мужа с любовницей и устроила скандал. В итоге арестованный решил расправиться с новой пассией и ее ребенком, а супругу попросил помочь. В настоящее время правоохранители разыскивают жену обвиняемого.

Фигуранту грозит пожизненный срок.