Забили мусором: В Кимрах фонтан после ремонта проработал всего 10 часов

Ремонт фонтана проводили сотрудники Савеловского технопарка в порядке благотворительности и ГУП «Водоканал города Кимры». Проблемы начались еще до его запуска: сразу после того как фонтан покрасили, дети в присутствии родителей забрались внутрь чаши и играли в мяч, а ночью вандалы разбили в нем бутылки. Слой краски пришлось восстанавливать. Когда 27 апреля фонтан все же заработал, он функционировал всего 10 часов.

Утром 28 апреля сотрудники "Водоканала" выехали на место и обнаружили в чаше фонтана большое количество мусора (шелуха от семечек, фантики и прочее), который мешал его нормальной работе. Пришлось отключать фонтан и производить работы по очистке.

Также были обнаружены повреждения красочного слоя, а именно следы от подошв обуви, как взрослой, так и детской.