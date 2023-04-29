Юный трубач из Дмитрова выиграл золотую медаль на Дельфийских играх

Тимофей Карасёв уже пять лет осваивает трубу. Юный музыкант не только очень талантлив, но и крайне ответственно относится к любимому инструменту. Он неоднократно выступал в различных областных и всероссийских конкурсах и становился победителем.

На 22-х молодежных Дельфийских играх в Саратове он выступал в возрастной группе 10-13 лет и исполнил достаточно сложную программу. В первом туре - «Мелодию» Антона Рубинштейна и «Концертный этюд» Александра Гедике. Во втором туре – «Неаполитанский танец» Петра Чайковского и концерт ми-бемоль мажор Томазо Альбинони. Аккомпанировала Тимофею концертмейстер Татьяна Михайлюкова.

Способности и уровень исполнительского мастерства юного трубача из Дмитрова жюри оценило высокими баллами, и Тимофей Карасёв стал победителем в своей возрастной группе.