Юный трубач из Дмитрова выиграл золотую медаль на Дельфийских играх

суббота, 29 апреля 2023 | 20:05     360
Житель Дмитрова Тимофей Карасев завоевал золотую медаль на 22-х молодежных Дельфийских играх в Саратове.

Тимофей Карасёв уже пять лет осваивает трубу. Юный музыкант не только очень талантлив, но и крайне ответственно относится к любимому инструменту. Он неоднократно выступал в различных областных и всероссийских конкурсах и становился победителем.

На 22-х молодежных Дельфийских играх в Саратове он выступал в возрастной группе 10-13 лет и исполнил достаточно сложную программу. В первом туре - «Мелодию» Антона Рубинштейна и «Концертный этюд» Александра Гедике. Во втором туре – «Неаполитанский танец» Петра Чайковского и концерт ми-бемоль мажор Томазо Альбинони. Аккомпанировала Тимофею концертмейстер Татьяна Михайлюкова.

Способности и уровень исполнительского мастерства юного трубача из Дмитрова жюри оценило высокими баллами, и Тимофей Карасёв стал победителем в своей возрастной группе.

Тэги: 
Дмитров
культура
конкурс
соотечественники
Читать в
Оставить отзыв в
 
28.04.2023 | 13:31    435
Старшеклассница из Дубны получила Диплом 1-й степени на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ
«Изучение физико-химических и полупроводниковых свойств полианилина» – это не тема диссертации, а доклад, с которым десятиклассница из школы №1 Анна Балашова выступила на XXX Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского.
26.04.2023 | 20:11    413
Дубна отмечает юбилей педагога-музыканта Марины Вячеславовны Хохловой
Искренние поздравления с юбилейным днем рождения талантливому пианисту, замечательному педагогу Марине Вячеславовне Хохловой.
27.04.2023 | 12:38    424
Студент Университета "Дубна" – победитель Менделеевского конкурса студентов-химиков
Учащийся 4-го курса Кафедры химии, новых технологий и материалов Университета "Дубна" Константин Гринь завоевал диплом 1-й степени на XXXIII Менделеевском конкурсе студентов-химиков.