Вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Документ уже размещен на официальном портале правовой информации. Закон предполагает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, включая безникотиновые.

Одновременно данный закон касается ужесточения правил оборота вейпов. С 1 июня 2023 года устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах. При этом будет запрещена торговля такими устройствами на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов.

Не допускается выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте. Однако, исключением станут случаи, когда покупатель просит показать данный товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции.

Кроме этого, в целях сокращения спроса на вейпы, вводится запрет на применение скидок с цены подобных устройств любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.

Напоминаем, 13 апреля законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним приняла Государственная дума сразу во втором и третьем чтении. А 26 апреля этот закон одобрил Совет Федерации.