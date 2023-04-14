Любимый россиянами Семён Слепаков стал "иноагентом"

Слепакова признали "иностранным агентом" из-за "поддержки от иностранных источников и высказываний против СВО", а также за то, что он, по данным Минюста РФ, "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Отныне в России - единый реестр "иноагентов", а Минюст сможет включать в реестр "иноагентов" любые российские или иностранные организации или физических лиц, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием, а также ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые "можно использовать против безопасности страны".

Кроме того, согласно закону, появился реестр тех, кто "аффилирован" с "иноагентами". Ими будут признавать физлиц, которые были или являются в настоящее время участниками организации-"иноагента". В этот список войдут лица, получающие или получавшие в прошлом денежные средства от "иноагента", даже через посредников. В то же время на "аффилированных" лиц не будут распространяться ограничения, установленные для "иноагентов".