В здании администрации Дмитрова проведут противоаварийные работы

понедельник, 24 апреля 2023 | 16:12     129
В Дмитрове пройдут противоаварийные работы на памятнике архитектуры «Дом Суходаева». В здании находится Администрация городского округа.

В настоящее время состояние объекта культурного наследия признано неудовлетворительным. Для проведения комплекса противоаварийных работ подготовят проектно-сметную документацию. Займется этим победитель тендера.

Администрация Дмитровского городского округа принимает заявки на участие до 28 апреля. Начальная цена контракта – 2 млн рублей. Итоги подведут 3 мая.

Двухэтажная усадьба купца Суходаева 1880 года постройки состоит из главного дома и флигеля. В нем размещались трактир и гостиница.

Тэги: 
Дмитров
ремонт
Источник:
РосТендер
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