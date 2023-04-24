В здании администрации Дмитрова проведут противоаварийные работы

В настоящее время состояние объекта культурного наследия признано неудовлетворительным. Для проведения комплекса противоаварийных работ подготовят проектно-сметную документацию. Займется этим победитель тендера.

Администрация Дмитровского городского округа принимает заявки на участие до 28 апреля. Начальная цена контракта – 2 млн рублей. Итоги подведут 3 мая.

Двухэтажная усадьба купца Суходаева 1880 года постройки состоит из главного дома и флигеля. В нем размещались трактир и гостиница.