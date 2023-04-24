В Талдомскую больницу поставили новое оборудования

Оборудование передали клинике по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021–2025 гг.». Аппараты оснащены цифровой видеостойкой, монитором с высоким разрешением, процессором последнего поколения Pentax. Благодаря им во время процедуры на мониторе появляется четкое изображение, увеличенное в несколько раз, что позволяет диагностировать более мелкие образования слизистой оболочки и распознать их характер. Также, с помощью специальных инструментов можно провести забор биоматериала для биопсии и других исследований.

Гастроскопы уже используются в работе, применяются для исследования желудочно-кишечного тракта, пищевода, двенадцатиперстной кишки.

«Проведение эндоскопической процедуры позволяет диагностировать воспалительные процессы и функциональные нарушения работы внутренних органов: кровотечения, язвы, полипы, грыжи пищевода и диафрагмы, обнаружить инородное тело в пищеводе или желудке. Исследование повышает выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях, которые можно впоследствии удалить эндоскопическим методом», — рассказал врач-эндоскопист Олег Почтаренко.

За 2022 год специалисты провели почти 1500 тыс. процедур гастроскопии и выявили 38 онкологических заболеваний, среди которых рак пищевода, желудка, кишечника, диагностирован 41 случай язвы желудка.