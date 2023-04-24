В Смоленске депутат обклеил свой Mercedes-Benz в камуфляж и разместил на кузове портреты Путина

понедельник, 24 апреля 2023 | 20:43     280
Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов обклеил свой автомобиль Mercedes-Benz в камуфляжные цвета и разместил на кузове портреты президента Владимира Путина.

По словам депутата, обклеить машину ему предложили земляки, которых он встретил в зоне СВО.

«Я уже несколько раз приезжал туда с гуманитарной помощью и просто поддержать наших земляков, познакомился там с настоящими патриотами нашей Родины. Во время нашего знакомства ребятами была предложена идея обклеить мое авто «патриотической» символикой. Отказать не смог, сами знаете почему! Патриотизма много не бывает!» — сказал Баранов.

Депутат записал видео, на котором показал новый облик немецкого автомобиля, и призвал поддерживать президента и участников СВО. Пользователи соцсетей обратили внимание, что за спиной депутата видна смоленская дорога в выбоинах и ухабах. Баранов отметил, что не обращает внимания на критику от людей, которые «только могут демагогией заниматься».

Тэги: 
#Z
Источник:
Подъем
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
17.04.2023 | 11:51    322
В Москве пассажир метро заявил на соседку по вагону в полицию из-за радужной ленточки
Пассажир Замоскворецкой линии московского метро заметил в вагоне девушку. Она зашла в электропоезд на станции «Новокузнецкая» и имела при себе рюкзак, на который была повязана разноцветная лента.
Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева
14.04.2023 | 22:42    316
В Госдуме озаботились вопросом, как лишить дохода в России «иноагентов и артистов с антироссийской позицией"
В Государственной думе России появилась рабочая группа, которой предстоит разработать предложения, как лишить дохода в России «иностранных агентов» и артистов, уехавших из страны.
17.04.2023 | 13:47    1130
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал Кремль закончить спецоперацию в Украине
Необходимо поставить "жирную точку" в СВО и "закогтиться" на тех территориях, которые уже есть.