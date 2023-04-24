В Смоленске депутат обклеил свой Mercedes-Benz в камуфляж и разместил на кузове портреты Путина

По словам депутата, обклеить машину ему предложили земляки, которых он встретил в зоне СВО.

«Я уже несколько раз приезжал туда с гуманитарной помощью и просто поддержать наших земляков, познакомился там с настоящими патриотами нашей Родины. Во время нашего знакомства ребятами была предложена идея обклеить мое авто «патриотической» символикой. Отказать не смог, сами знаете почему! Патриотизма много не бывает!» — сказал Баранов.

Депутат записал видео, на котором показал новый облик немецкого автомобиля, и призвал поддерживать президента и участников СВО. Пользователи соцсетей обратили внимание, что за спиной депутата видна смоленская дорога в выбоинах и ухабах. Баранов отметил, что не обращает внимания на критику от людей, которые «только могут демагогией заниматься».