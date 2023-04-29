В ОЭЗ "Дубна" состоялся финал хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация»

В этом сезоне наравне со студентами из крупных ВУЗов России, таких как Высшая школа экономики, МГУ, ИТМО, НИТУ «МИСИС», Государственный университет «Дубна», соревновались школьники старших классов из Гимназии имени Ю. А. Гарнаева города Балашов Саратовской области. На Хакатон было зарегистрировано более 150 участников из 21 города России, которые объединились в 62 команды, а до финала в процессе соревнования дошли только 20 команд.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора по инвестициям АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Егор Круглов:
"Рад приветствовать всех участников и гостей Хакатона в особой экономической зоне «Дубна», которая является своего рода институтом развития Подмосковья. У нас созданы благоприятные условия и инфраструктура для реализации инвестиционных проектов резидентов, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной, инновационной продукции. Среди компаний Дубны на сегодняшний день существует потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в уникальных специалистах, которые способны реализовывать важные для нашей страны проекты. Хакатон является отличным инструментом по подбору перспективных молодых специалистов, готовых включаться в решение реальных задач бизнеса."
- Победителем в решении задачи Распознавание средств индивидуальной защиты (СИЗ) стала команда "Жабурцы"
- Победителем в решении задачи Разработка архитектуры специального программного обеспечения стала команда "Бархатный ПалПалыч"
- Победителем в решении задачи Разработка игрового чат-бота стала команда "Омехалюль"
- Победителем в решении задачи Создание ТЗ на разработку хранилища стала команда "Oi.kr»
Заместитель главы Администрации городского округа Дубна Дмитрий Утробин отметил высокий уровень готовых проектов, а также пожелал ребятам, не занявшим сегодня призовых мест, не расстраиваться и сфокусироваться на доработке своих продуктов.