В ОЭЗ "Дубна" состоялся финал хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация»

В этом сезоне наравне со студентами из крупных ВУЗов России, таких как Высшая школа экономики, МГУ, ИТМО, НИТУ «МИСИС», Государственный университет «Дубна», соревновались школьники старших классов из Гимназии имени Ю. А. Гарнаева города Балашов Саратовской области. На Хакатон было зарегистрировано более 150 участников из 21 города России, которые объединились в 62 команды, а до финала в процессе соревнования дошли только 20 команд.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора по инвестициям АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Егор Круглов: