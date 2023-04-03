В ОЭЗ "Дубна" прошла встреча с представителями турецкого медицинского промышленного кластера

Основная цель визита в особую экономическую зону представителей турецкого медицинского промышленного кластера, состоявшегося при содействии АНО «Центр изучения современной Турции», - налаживание сотрудничества Подмосковья и Анкары в области медицины и фармацевтики. Двустороннее взаимодействие предполагается направить на развитие экспорта и импорта медицинских изделий, высокотехнологичного оборудования, фармацевтической продукции, взаимодействие в реализации проектов в научно-технической сфере.

ОЭЗ «Дубна» была адресно выбрана для делового визита участников Медицинского кластера Ближневосточного центра промышленности и торговли в связи с тем, что Медико-технический кластер Московской области (МТК МО) обеспечивает более 10% общероссийского производства медицинской продукции, объединяет свыше 50 компаний, преобладающая часть которых расположена в ОЭЗ «Дубна».

Встреча прошла в Деловом клубе ОЭЗ. Ее модераторами выступили с российской стороны – директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац, с турецкой - директор АНО «Центр изучения современной Турции» Амур Гаджиев. В обсуждении возможностей перспективного взаимодействия приняли участие представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, резиденты ОЭЗ «Дубна» «Алтегра», «Нордавинд», «ТПК «РадиусМед», компании «НПП «Исток» им. Шокина» из Фрязино и «Вебис-групп» из Дубны, по ВКС – представители нескольких турецких фирм, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

В ходе встречи в Дубне прозвучало немало перспективных предложений. В частности, компания «Алтегра» заинтересована в регистрации антибиотиков, других препаратов с помощью партнеров с организацией последующего экспорта выпускаемых лекарственных средств в Турцию. Сегодня подобная практика у резидента ОЭЗ уже есть - регистрация лекарственных средств компания успешно осуществляется в Уганде, ведется такая работа и с партнерами в ОАЭ, других восточных стран.

Несколько предложений поступило от «ТПК «РадиусМед», включая организацию продаж турецких товаров в России с целью покрытия дефицита из-за ухода с рынка европейских производителей, возможность проработки сертификации турецкой продукции, компоненты которой поставляются из России, а также поставки их Турции технологического оборудования.

Предложения о поиске возможностей для поставок в Турцию собственной продукции высказали представители компаниий «Нордавинд-Дубна» - в части домашних кардиографов и сопутствующего программного обеспечения, НПП «Исток» - оборудования онкологической гипертермии, «Вебис-групп» - в части использования автоматизированных систем работы с пациентами в поликлиниках и стационарах при проведении профилактических осмотров.

Стороны условились проработать предложения, прозвучавшие с обеих сторон, подыскать партнеров для российских компаний в Турции и для турецких - в Дубне. Координаторами этой работы выступят АНО «Центр изучения современной Турции», ОЭЗ «Дубна» и НП «Дубна», как специализированная организация по развитию Медико-технического кластера Московской области.