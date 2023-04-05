В ОЭЗ «Дубна» обсудили актуальные вопросы импортозамещения в медицине

среда, 05 апреля 2023 | 14:13     370
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» прошло совещание руководителей предприятий, занимающихся производством медицинских изделий. Его организатором выступил Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности (Росмедпром). Обсуждались актуальные вопросы развития в России производства вакуумных систем для взятия образцов крови для диагностики in vitro.

В совещании приняли участие резиденты особой экономической зоны «Гранат Био Тех» и «Эйлитон», а также представители ГК «Церебрум-Юнимед», производителей и поставщиков медицинской продукции - «Здравмедтех», «РАФЭЛ» (Казань), «ЕЛАМЕД» (Рязанская область), Научно-исследовательского инженерного института (Балашиха).

Президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин отметил, что в России достаточно мощностей для удовлетворения потребностей здравоохранения в вакуумных пробирках, однако в связи с геополитической ситуацией необходимо полностью уйти от импорта сырья, реагентов и комплектующих для производства этой медицинской продукции, и многие вопросы уже решены.

Сегодня производство вакуумных систем для взятия крови уже на 70% отечественное. К 2026 году предполагается выйти на 100-процентное импортозамещение. В настоящее время компании перенимают опыт друг друга, который поможет решить поставленную задачу. На совещании такой опыт, а также информация о состоянии и перспективах развития российского рынка вакуумных пробирок были представлены в презентации «Гранат Био Тех».

Участники совещания обсудили предложения по координации действий, а также меры по повышению конкурентоспособности медицинской продукции, посетили «Гранат Био Тех» - завод полного цикла производства медицинских изделий для лабораторной диагностики.

Итогом встречи в Дубне станет разработка комплексного плана мероприятий по обеспечению производства отечественными компонентами, что позволит повысить качество и конкурентоспособность вакуумных систем на российском и мировом рынке. Все прозвучавшие на совещании предложения будут направлены в соответствующие ведомства, где сегодня готовятся изменения и дополнения в Постановление Правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

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ОЭЗ Дубна
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Фото: Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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