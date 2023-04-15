В Кремле поддержали идею о блокировке "Википедии" в России

суббота, 15 апреля 2023 | 22:55     133
Однако, как считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сначала нужно создать российскую версию подобного ресурса.

Глава российского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал закрыть в России "Википедию". По его мнению, в статьях энциклопедии "много искажений, когда речь идет о политике и об истории".

"Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идет о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть "Википедию". Это идеологический, политизированный продукт", – сказал он.

Проблемы с российскими властями начались у "Википедии" после начала полномасштабной СВО в Украине В конце апреля 2022 года суд в Москве впервые оштрафовал на 5 млн рублей Wikimedia Foundation за неудаление нескольких статей, которые касаются событий в Украине, среди них были материалы о ситуации в Мариуполе, Буче и Киеве. Второй штраф в 2 млн рублей – за неудаление двух ссылок на статьи об изготовлении пороха и еще одной ссылки на материал "о событиях 9 марта в городе Мариуполь". 13 апреля был выписан еще один штраф на 2 млн рублей: за неудаление статьи "Российская оккупация Запорожской области". Также в апреле этого года "Википедия" была оштрафована еще на 800 тысяч рублей за неудаление текста запрещенной в России песни группы "Психея".

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