В Кимрском округе полицейские задержали мужчину с наркотиками

В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Исследованием ЭКЦ УМВД подтверждено наличие в них наркотического средства амфетамин общей массой 2,19 грамма, что относится к крупному размеру.

По словам подозреваемого, психотропное вещество он хранил для личного употребления без цели сбыта. Сейчас эта версия проверяется наркополицейскими.