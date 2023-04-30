В Кимрском округе полицейские задержали мужчину с наркотиками

В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Исследованием ЭКЦ УМВД подтверждено наличие в них наркотического средства амфетамин общей массой 2,19 грамма, что относится к крупному размеру.
По словам подозреваемого, психотропное вещество он хранил для личного употребления без цели сбыта. Сейчас эта версия проверяется наркополицейскими.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.