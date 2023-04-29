В Кимрах Следственный комитет предъявил обвинение фигуранту, который нанес 10 ножевых ударов незнакомцу

суббота, 29 апреля 2023 | 19:45     339
Следственный отдел по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области предъявил обвинение в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений (преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), жителю города Кимры — мужчине 1999 года рождения.

Преступление было совершено днем 22 марта 2023 года. Пьяный обвиняемый на одной из улиц Кимр без видимого повода подошел к ранее незнакомому человеку и нанес ему ножом не менее 10 ударов в области расположения жизненно важных органов.

На счастье, мимо проходивший мужчина не дал добить жертву и вызвал скорую и полицию Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено следственными  органами по материалам, поступившим из органов внутренних дел. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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