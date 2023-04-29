В Кимрах Следственный комитет предъявил обвинение фигуранту, который нанес 10 ножевых ударов незнакомцу

Преступление было совершено днем 22 марта 2023 года. Пьяный обвиняемый на одной из улиц Кимр без видимого повода подошел к ранее незнакомому человеку и нанес ему ножом не менее 10 ударов в области расположения жизненно важных органов.

На счастье, мимо проходивший мужчина не дал добить жертву и вызвал скорую и полицию Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено следственными органами по материалам, поступившим из органов внутренних дел. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.