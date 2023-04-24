В Кимрах начальник следственного отделения полиции лишился должности за фальсификацию документов

Поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, проведенной в ноябре минувшего года. Было подтверждено, что будучи начальником следственного отделения межмуниципального отдела МВД России «Кимрский» подполковник юстиции совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу.
В частности, он без допроса потерпевшей изготовил подложный протокол ее допроса, где указал сведения, не соответствующие действительности, о месте, дате, времени проведения следственного действия, участия в нем указанной потерпевшей, а также сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не соответствующие действительности.
Изготовленный протокол допроса потерпевшей был приобщен к материалам уголовного дела, на основании которого в дальнейшем вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ.
В отношении бывшего начальника следственного отделения МО МДВ России «Кимрский» в СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 303 УК РФ. В настоящее время материалы дела находятся в суде. Приговор еще не вынесен.
Однако Заволжский районный суд города Твери признал, что собранных в ходе проведенной служебной проверки доказательств достаточно для вывода о факте совершенного истцом проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его увольнение из органов внутренних дел признано законным.
"Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Данный факт был выявлен сотрудниками ОРЧ (СБ) УМВД России по Тверской области", — добавили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.