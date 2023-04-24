В Кимрах начальник следственного отделения полиции лишился должности за фальсификацию документов

Поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, проведенной в ноябре минувшего года. Было подтверждено, что будучи начальником следственного отделения межмуниципального отдела МВД России «Кимрский» подполковник юстиции совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу.

В частности, он без допроса потерпевшей изготовил подложный протокол ее допроса, где указал сведения, не соответствующие действительности, о месте, дате, времени проведения следственного действия, участия в нем указанной потерпевшей, а также сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не соответствующие действительности.

Изготовленный протокол допроса потерпевшей был приобщен к материалам уголовного дела, на основании которого в дальнейшем вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В отношении бывшего начальника следственного отделения МО МДВ России «Кимрский» в СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 303 УК РФ. В настоящее время материалы дела находятся в суде. Приговор еще не вынесен.

Однако Заволжский районный суд города Твери признал, что собранных в ходе проведенной служебной проверки доказательств достаточно для вывода о факте совершенного истцом проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его увольнение из органов внутренних дел признано законным.