В Кимрах мужчина перевел мошенникам более миллиона рублей, взятые в кредит

пятница, 28 апреля 2023 | 13:56     433
49-летний мужчина обратился в МО МВД России «Кимрский» и сообщил о том, что стал жертвой телефонного мошенника и лишился 1,2 млн рублей.

Схема обмана была традиционная...

Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит, поэтому необходимо перевести деньги на другой счёт.

По словам заявителя, собеседник запретил сообщать о проблеме кому-либо, в том числе обращаться в банк или полицию, пригрозив ответственностью за разглашение тайной информации. По инструкции афериста потерпевший перевёл на указанные им счета деньги, причём это были не личные накопления, а оформленные потребительские кредиты в банках.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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