В Кимрах мужчина перевел мошенникам более миллиона рублей, взятые в кредит

Схема обмана была традиционная...

Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит, поэтому необходимо перевести деньги на другой счёт.

По словам заявителя, собеседник запретил сообщать о проблеме кому-либо, в том числе обращаться в банк или полицию, пригрозив ответственностью за разглашение тайной информации. По инструкции афериста потерпевший перевёл на указанные им счета деньги, причём это были не личные накопления, а оформленные потребительские кредиты в банках.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.