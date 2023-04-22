В Кимрах благоустроили место захоронения первого владельца "Дома Кустаря"

В ноябре прошлого года, по чистому везению, удалось найти эту могилу. Теперь же место захоронение человека, который создал прекрасный памятник деревянного зодчества не утратится, а будет под постоянным присмотром. В ближайшее время, силами потомков, на этом месте появится новое надгробие.