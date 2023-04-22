В Кимрах благоустроили место захоронения первого владельца "Дома Кустаря"

суббота, 22 апреля 2023 | 17:03     213
На днях было благоустроено место захоронения первого владельца "Дома Кустаря" - кустаря-сапожника Владимира Спиридоновича Шокина.

В ноябре прошлого года, по чистому везению, удалось найти эту могилу. Теперь же место захоронение человека, который создал прекрасный памятник деревянного зодчества не утратится, а будет под постоянным присмотром. В ближайшее время, силами потомков, на этом месте появится новое надгробие.

Владимир Спиридонович Шокин - сапожных дел мастер, предприниматель и меценат. Человек удивительной и трагичной судьбы, подаривший Кимрам прекрасные архитектурные памятники, такие как, здание Кимрской типографии и "Дом Кустаря", отец шестерых детей, впоследствии ставших известными и уважаемыми людьми.

Тэги: 
Кимры
благоустройство
волонтерство
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