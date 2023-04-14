В Госдуме озаботились вопросом, как лишить дохода в России «иноагентов и артистов с антироссийской позицией"

Однако, как считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сначала нужно создать российскую версию подобного ресурса.

Однако, как считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сначала нужно создать российскую версию подобного ресурса.

16.04.2023 | 13:46

1431