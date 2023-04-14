В Госдуме озаботились вопросом, как лишить дохода в России «иноагентов и артистов с антироссийской позицией"

пятница, 14 апреля 2023 | 22:42     220
В Государственной думе России появилась рабочая группа, которой предстоит разработать предложения, как лишить дохода в России «иностранных агентов» и артистов, уехавших из страны.

«Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну и выступающим с антироссийских позиций, получать доход от творческой деятельности на территории России», — заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, задача рабочей группы — «найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере». Толстой отметил, что в Госдуму поступают «достаточно радикальные предложения… потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь».

Рабочую группу возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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