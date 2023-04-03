В Дубне спасатели деблокировали дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок

понедельник, 03 апреля 2023 | 18:03 526
2 апреля работники дубненского поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО Мособлпожспас деблокировали дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок. Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов Дубны.
В службу 112 обратилась женщина, которая рассказала, что вышла на две минуты из квартиры, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутренний замок.
Прибыв на место вызова, спасатели деблокировали дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили доступ матери к сыну.