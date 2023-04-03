В Дубне спасатели деблокировали дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок

понедельник, 03 апреля 2023 | 18:03     526
2 апреля работники дубненского поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО Мособлпожспас деблокировали дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок. Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов Дубны.

В службу 112 обратилась женщина, которая рассказала, что вышла на две минуты из квартиры, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутренний замок.

Прибыв на место вызова, спасатели деблокировали дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили доступ матери к сыну.

С малышом все было в порядке, медицинская помощь ему не требовалась.

Тэги: 
Дубна
Мособлпожспас
происшествия
дети
Читать в
Оставить отзыв в
 
23.03.2023 | 14:46    273
В Дубне спасатели освободили женщину из запертой комнаты и предотвратили возгорание
Вечером 22 марта работники дубненской ПСЧ-215 Мособлпожспас совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы освободили женщину из запертой комнаты и предотвратили возгорание. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в Дубне.
15.10.2022 | 12:56    553
В Дубне работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь квартиры, в которой находилась беспомощная женщина
Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь квартиры в Дубне, в которой оказалась заперта 82-летняя женщина, инвалид 1 группы по зрению.
25.03.2023 | 14:02    252
Надел на голову ночной горшок - вызывай Мособлпожспас
Забавный случай произошел в четверг, 23 марта, в подмосковном городе Сергиев Посад.