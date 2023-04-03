В Дубне спасатели деблокировали дверь в квартиру, где находился двухлетний ребенок

В службу 112 обратилась женщина, которая рассказала, что вышла на две минуты из квартиры, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутренний замок.

Прибыв на место вызова, спасатели деблокировали дверь с помощью слесарного инструмента и обеспечили доступ матери к сыну.