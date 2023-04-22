В Дубне прошёл традиционный легкоатлетический пробег памяти Леонида Якутина

Его участниками стали около 300 спортсменов, в том числе из других городов.

Леонид Якутин - известный в Дубне поэт, врач, спортсмен, общественный деятель. В газете «Советская Россия» он опубликовал более 100 стихов, стал её дипломантом. Много занимался спортом, на общественных началах подготовил двух мастеров спорта СССР по марафонскому бегу, чемпионов Болгарии и Монголии, 5 кандидатов в мастера спорта. Был бессменным организатором пробега памяти академика В.И. Векслера в Дубне.