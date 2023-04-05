В Дубне прошел театральный фестиваль‑конкурс «Здравствуйте, это мы!»

В течение трёх дней постановки одновременно шли на обеих сценах Дворца культуры «Октябрь». Желающих выступить было так много, что организаторам пришлось провести предварительный отбор. А жюри выбирало лучших из 19 участников.

Лауреатами первой премии в младшей возрастной категории стали сразу два дубненских коллектива - детский музыкальный театр «Зелёная карета» с постановкой «Зверское шоу» и хореографический коллектив «Фантазия» с балетной сказкой «Конёк-Горбунок».

Девятый конкурс-фестиваль собрал сотни зрителей. Его возникновение в Дубне закономерно - в городе работают более десяти любительских театральных коллективов. Поэтому и фестиваля всегда ждут с нетерпением.