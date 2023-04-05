В Дубне прошел театральный фестиваль‑конкурс «Здравствуйте, это мы!»

среда, 05 апреля 2023 | 14:46     378
В этом году межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Здравствуйте, это мы!» в Дубне был разножанровым: показали сказки, драмы, комедии, мюзикл и даже балет.

В течение трёх дней постановки одновременно шли на обеих сценах Дворца культуры «Октябрь». Желающих выступить было так много, что организаторам пришлось провести предварительный отбор. А жюри выбирало лучших из 19 участников.

Лауреатами первой премии в младшей возрастной категории стали сразу два дубненских коллектива - детский музыкальный театр «Зелёная карета» с постановкой «Зверское шоу» и хореографический коллектив «Фантазия» с балетной сказкой «Конёк-Горбунок».

Девятый конкурс-фестиваль собрал сотни зрителей. Его возникновение в Дубне закономерно - в городе работают более десяти любительских театральных коллективов. Поэтому и фестиваля всегда ждут с нетерпением.

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Скриншот видео Телеканала "Дубна"
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