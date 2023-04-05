В Дубне построят цех по выпуску автосигнализаций и систем климат-контроля

среда, 05 апреля 2023 | 19:50     368
Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит в цех по разработке и выпуску радиоэлектронных устройств.

Производственный цех с административным зданием находится на территории участка №69 Российского центра программирования «Дубна».

Процесс изготовления радиоэлектронных устройств будет состоять из двух частей: производство автосигнализаций и модулей расширения к ним, а также изготовление систем климат-контроля.

Предприятие позволит создать 106 рабочих мест. Завершить строительство планируют в начале 2024 года.

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