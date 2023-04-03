В Дубне планируют производить оборудование для ароматизации помещений

Компания получила все необходимые разрешения. На построенном объекте будет организовано производство ароматических диффузоров, а также комплектующих к ним, в том числе картриджей с ароматической жидкостью.

В новое производство на территории ОЭЗ "Дубна" будет инвестировано 195 млн рублей, 50 млн из которых компания "Эйс Технологии" уже вложила. Для запуска производства оборудования для ароматизации помещений компания построит здание общей площадью почти 1,5 тыс. кв.м. Предприятие планируется запустить уже в начале следующего года. В Дубне дополнительно создадут около 30 рабочих мест.

Аромамаркетинг – это современное направление маркетинга, основанное на использовании различных запахов и ароматов для привлечения клиентов. Ароматические диффузоры применяются в кафе, ресторанах, офисах, магазинах, салонах красоты, спа-салонах, развлекательных центрах и других местах. Компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ» планирует стать одним из активных игроков на рынке ароматизаторов.