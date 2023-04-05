В Дубне планируют построить вторую очередь скейт-парка

Это будет плоскостная бетонная площадка, состоящая из двух зон, с элементами для катания на BMX (велосипеды) и роликах. Её общая площадь составит 680 кв.м. Все работы будут проведены в два этапа: к августу планируется закончить первую зону, а вторую – уже в следующем 2024 году.

Напоминаем, первый в Дубне экстрим-парк с памп-треком и бетонным боулом для катания построили на Комсомольской набережной в прошлом году. Благоустройство его территории будет завершено в апреле. Также подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит ряд замечаний, которые выявлены после зимы.

Торжественное открытие скейт-парка планируется провести в майские праздники.