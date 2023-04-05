В Дубне планируют построить вторую очередь скейт-парка

среда, 05 апреля 2023 | 18:27     388
В Администрации Дубны прошла встреча с инициативной группой по строительству второй очереди скейт-парка.

Это будет плоскостная бетонная площадка, состоящая из двух зон, с элементами для катания на BMX (велосипеды) и роликах. Её общая площадь составит 680 кв.м. Все работы будут проведены в два этапа: к августу планируется закончить первую зону, а вторую – уже в следующем 2024 году. 

Напоминаем, первый в Дубне экстрим-парк с памп-треком и бетонным боулом для катания построили на Комсомольской набережной в прошлом году. Благоустройство его территории будет завершено в апреле. Также подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит ряд замечаний, которые выявлены после зимы.

Торжественное открытие скейт-парка планируется провести в майские праздники.

Тэги: 
Дубна
строительство
спорт
Источник:
Сергей Куликов
Читать в
Оставить отзыв в
 
05.05.2022 | 19:53    469
В Дубне для посещения открывается обновленная спортивная площадка школы №7
Торжественное открытие состоится 6 мая в 15.00. Глава Дубны Сергей Куликов пригласил всех жителей оценить результаты реконструкции.
03.04.2022 | 12:24    478
В Дубне состоялась Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья
Она проводится в России с 2005 года под девизом «Здоровье планеты – наше здоровье» и основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить от шести до десяти тысяч шагов в день для поддержания минимума нормальной физической активности...
06.04.2022 | 13:19    464
Глава Дубны провел совещание о перспективах развития спортивной инфраструктуры наукограда
На встрече во дворце спорта «Радуга» Сергей Куликов обсудил с тренерами и руководством спортивных школ насущные и перспективные вопросы отрасли.