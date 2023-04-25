В Дубне организуют производство плат для высокоточного оборудования

Застройщик - ООО «С-Компонент Дубна» - вложил в производство 115 млн рублей. Будет создано 30 рабочих мест.

Площадь корпуса составляет более 1,1 тысяч кв. метров. На производстве планируется осуществлять полный цикл изготовления керамических плат: лазерную и алмазную обработку, прошивку отверстий, дисковую резку и профилирование керамики, металлизацию, сборку, монтаж, шлифовку и полировку изделий. Готовые платы будут применяться в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, вычислительной технике и автотранспорте.

«С-Компонент» производит изделия различного применения от керамических подложек и металлизированных плат, до гибридных сборок. Компания владеет двумя производственными площадками в ОЭЗ "Дубна" и планирует построить ещё один четырёхэтажный производственный комплекс.