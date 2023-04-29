В Дмитровском округе задержан гость, присвоивший мобильный телефон хозяев квартиры

суббота, 29 апреля 2023 | 17:09 359
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 47-летней местной жительницы о краже ее мобильного телефона из квартиры в деревне Подмошье. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 40-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у мужа заявительницы, похитил ее мобильный телефон. Краденое имущество изъято сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.