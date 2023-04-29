В Дмитровском округе полицейские задержали дачного вора

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 58-летний местный житель. Злоумышленник перелез через калитку и проник на дачный участок, откуда похитил металлические изделия, принадлежащие потерпевшему.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.