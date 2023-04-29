В Дмитровском округе полицейские задержали дачного вора

суббота, 29 апреля 2023 | 16:46 365
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже его имущества с дачного участка в поселке Синьково. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 58-летний местный житель. Злоумышленник перелез через калитку и проник на дачный участок, откуда похитил металлические изделия, принадлежащие потерпевшему.
В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.