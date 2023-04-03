В Дмитрове полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля

понедельник, 03 апреля 2023 | 16:26     490
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 33-летней местной жительницы о краже ее автомобиля отечественного производства и денежных средств вблизи дома по ул. Ново-Рогачевской. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 34-летний житель г. Москвы.

Полицейскими установлено, что злоумышленник проник в салон автомобиля через незакрытую водительскую дверь, завел двигатель и скрылся на нем, после чего совершил ДТП.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Транспортное средство возвращено владельцу.

Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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