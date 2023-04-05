В Детской хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» состоялся Московский областной открытый конкурс вокалистов-мальчиков

среда, 05 апреля 2023 | 15:49 388
Конкурс проводится с 2003 года и является традиционным. В этом году в конкурсе приняли участие более 30 мальчиков и юношей из городов Московской области.
В состав жюри нынешнего конкурса вошли солисты оперы и преподаватели вокального мастерства. Возглавила жюри заслуженная артистка России, заведующая вокальным отделением Академического училища при Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Валентина Щербинина.
Поздравляем учащихся дубненской школы, ставших победителями и призёрами конкурса:
- Гран-при – Иноземцев Савва
- Лауреат I степени – Гомзин Сергей
- Лауреат I степени – Баландин Аким
- Лауреат II степени – Киселев Георгий
- Лауреат II степени – Баландин Александр
- Лауреат III степени – Пилипенко Савва
- Лауреат III степени – Монов Дмитрий
Преподаватели – Карсакова Валентина Николаевна, Карсаков Юрий Юрьевич.