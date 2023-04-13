В армию на контрактную службу в России можно будет поступить сразу после школы

четверг, 13 апреля 2023 | 22:34     207
Поступать на военную службу по контракту можно будет сразу по достижении 18-летнего возраста, такая поправка содержится в законе, который предполагает цифровизацию воинского учета.

Так, ранее в законе прописывался следующий пункт о тех, кто может попасть на службу по контракту: «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев». Теперь этот пункт утрачивает силу.

А формулировку «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу» заменят на «а также граждане, не пребывающие в запасе и поступающие на военную службу».

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Владимир Путин, но с этим проблем не будет.

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