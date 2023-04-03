Университет «Дубна» вошел в мега-проект Межвузовского инновационного образовательного центра в Завидово

понедельник, 03 апреля 2023 | 16:02     530
Межвузовский проект обсудили на встрече в Университете "Дубна" с проректором по учебной работе НИИ «Московский институт электронной техники» Александром Балашовым.

Он рассказал о ходе реализации проекта Межвузовского инновационного технологического образовательного центра (МИТОЦ) в Завидово, где будет задействован в том числе и Университет "Дубна".

В рамках проекта комплексного развития территории «Завидово», на площади 136 000 кв. м планируется создать образовательный центр, включающий учебные корпуса, лаборатории и общежития для студентов и преподавателей трех вузов-участников проекта: МИЭТ, Университета «Дубна» и Тверского государственного университета. На площадке также будет действовать бизнес-инкубатор и Инновационный технологический парк.

Обучение в МИТОЦ планируется осуществлять как по основным образовательным программам инженерного и ИТ-направлений, так и дополнительного профессионального образования.

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