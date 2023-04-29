Университет «Дубна» объявил конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учащийся 4-го курса Кафедры химии, новых технологий и материалов Университета "Дубна" Константин Гринь завоевал диплом 1-й степени на XXXIII Менделеевском конкурсе студентов-химиков.

Учащийся 4-го курса Кафедры химии, новых технологий и материалов Университета "Дубна" Константин Гринь завоевал диплом 1-й степени на XXXIII Менделеевском конкурсе студентов-химиков.

27.04.2023 | 13:05

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