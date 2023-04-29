Университет «Дубна» объявил конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

суббота, 29 апреля 2023 | 16:31 369
Университет «Дубна» объявляет конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Со списком должностей и предъявляемых к ним требований можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.
Заявления и другие документы претендентов принимаются не позднее 9 июня 2023 года по адресам:
- Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, кабинет 1-300а – для общеуниверситетских кафедр, факультета естественных и инженерных наук, факультета социальных и гуманитарных наук, института системного анализа и управления, инженерно-физического института.
- Московская область, г. Дмитров, микрорайон ДЗФС, д. 23, кабинет 103 – для филиала «Дмитровский институт непрерывного образования».
- Московская область, г. Котельники, микрорайон Силикат, д. 35, кабинет 11 – для филиала «Котельники».
- Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д. 9, кабинет – 202 – для филиала «Протвино».
Место и дата проведения конкурса – Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, ауд. 1-300, 28 июня 2023 года.
Перед подачей документов необходимо проконсультироваться по адресу: kamanina@uni-dubna.ru.
Консультации:
по электронной почте: kamanina@uni-dubna.ru,
по телефону: 8 (496) 216-61-47; 8 (496) 216-60-70