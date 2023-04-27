"СБУ придет за каждым": Хакеры взломали трансляцию международной конференции в России и обратились к её участникам

четверг, 27 апреля 2023 | 23:35     843
Конференция «Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире», организованная при поддержке Росатома, проходила 25 апреля. В ней, в частности, принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалалы, сотрудники аппарата Правительства России и эксперты.

В ходе конференции в трансляцию, которая велась по Zoom, подключился некий сторонний мужской голос, который заявил, что хочет «поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии».

«Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть», — сказал голос.

Он также пообещал, что Иран «ответит» за поставки дронов России и что каждый участник конференции «попадет в „Миротворец“ и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну».

По заверению некоторых постоянных посетителей YouTube, источник голоса и автор текста -  украинский пранкер и блогер Евгений Вольнов (Никита Кувиков), заочно осужденный в России на 6 лет колонии.

Однако, подлинность опубликованного видео не подтверждена. Официально организаторы конференции о каких-либо атаках не сообщали.

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Источник:
Труха
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