"СБУ придет за каждым": Хакеры взломали трансляцию международной конференции в России и обратились к её участникам

В ходе конференции в трансляцию, которая велась по Zoom, подключился некий сторонний мужской голос, который заявил, что хочет «поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии».

«Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть», — сказал голос.

Он также пообещал, что Иран «ответит» за поставки дронов России и что каждый участник конференции «попадет в „Миротворец“ и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну».