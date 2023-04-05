Талдомский и Дмитровский районы - в перечне опасных по обитанию клещей

Первые случаи заражения фиксировали еще в 2011 году во Владивостоке. Ученые провели генетический анализ и выявили сходство Хасеки с вирусом Bole 4, который фиксировали в Азии, Европе, Африке.

Заболевание протекает относительно легко: респираторные симптомы как у гриппа, 3-5 дней лихорадка и выздоровление. Но сложность в том, что переносят Хасеки иксодовые клещи. Они же могут заразить другими, более опасными вирусами.

”Особенность только в том, что этот вирус может быть параллельно с другим возбудителем, у одного клеща может быть сразу несколько возбудителей и это осложняет ситуацию. Когда человек получает и вирус клещевого энцефалита, и бактерии Боррели. Тогда требуется сложное лечение", – рассказывает Георгий Викулов, к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, инфекционист, иммунолог-аллерголог.

Клещи-возбудители энцефалита обитают в 25 странах Европы и Азии. 47 российских регионов Роспотребнадзор включил в свой перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Даже в Подмосковье в числе зараженных числятся два района: Талдомский и Дмитровский. В соседней Тверской области опасных территорий уже 12, включая Конаковский район. В перечне шесть районов Санкт-Петербурга и уже гигантские территории за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Клещевой энцефалит – самый опасный и распространенный на территории России. Заболевание может протекать в тяжелой форме и даже с летальным исходом.

Каждый год клещи кусают около полумиллиона россиян.

Более двух тысяч их них заболевают клещевым энцефалитом. В лучшем случае дело может ограничиться лихорадкой. Хуже, если болезнь затрагивает нервную систему. Неврологическая стадия болезни ведет к нарушению сознания и вялым параличам. Без своевременного лечения смертность может составить 20–25%. У 10–20% заболевших могут остаться неврологические осложнения на всю жизнь.

”Важно отметить, что основной резервуар – клещи, но дополнительно могут быть дикие и домашние животные, птицы, фермерские хозяйства. Благодаря широкому кругу хозяев – непрерывная циркуляция вируса в природе“, – констатирует Георгий Викулов.

Если обнаружен клещ, который впился в кожу:

Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, так как вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).

Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща стерильным пинцетом.

Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

После того, как вы удалили клеща, как можно быстрее следует явиться в бактериологическую лабораторию для его исследования на наличие боррелий.

Самое распространенное последствие укуса – боррелиоз. Вакцины не существует, а лечение начать важно вовремя. После укуса клеща должны насторожить: припухлость лимфоузлов, мышечная боль, невысокая температура. А главное – красное пятно на коже в виде кольца с потемнением внутри, предупреждают специалисты.