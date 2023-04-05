Талдомский и Дмитровский районы - в перечне опасных по обитанию клещей

Первые случаи заражения фиксировали еще в 2011 году во Владивостоке. Ученые провели генетический анализ и выявили сходство Хасеки с вирусом Bole 4, который фиксировали в Азии, Европе, Африке.
Заболевание протекает относительно легко: респираторные симптомы как у гриппа, 3-5 дней лихорадка и выздоровление. Но сложность в том, что переносят Хасеки иксодовые клещи. Они же могут заразить другими, более опасными вирусами.
”Особенность только в том, что этот вирус может быть параллельно с другим возбудителем, у одного клеща может быть сразу несколько возбудителей и это осложняет ситуацию. Когда человек получает и вирус клещевого энцефалита, и бактерии Боррели. Тогда требуется сложное лечение", – рассказывает Георгий Викулов, к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, инфекционист, иммунолог-аллерголог.
Клещи-возбудители энцефалита обитают в 25 странах Европы и Азии. 47 российских регионов Роспотребнадзор включил в свой перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Даже в Подмосковье в числе зараженных числятся два района: Талдомский и Дмитровский. В соседней Тверской области опасных территорий уже 12, включая Конаковский район. В перечне шесть районов Санкт-Петербурга и уже гигантские территории за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Клещевой энцефалит – самый опасный и распространенный на территории России. Заболевание может протекать в тяжелой форме и даже с летальным исходом.
Каждый год клещи кусают около полумиллиона россиян.
Более двух тысяч их них заболевают клещевым энцефалитом. В лучшем случае дело может ограничиться лихорадкой. Хуже, если болезнь затрагивает нервную систему. Неврологическая стадия болезни ведет к нарушению сознания и вялым параличам. Без своевременного лечения смертность может составить 20–25%. У 10–20% заболевших могут остаться неврологические осложнения на всю жизнь.
”Важно отметить, что основной резервуар – клещи, но дополнительно могут быть дикие и домашние животные, птицы, фермерские хозяйства. Благодаря широкому кругу хозяев – непрерывная циркуляция вируса в природе“, – констатирует Георгий Викулов.
Если обнаружен клещ, который впился в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, так как вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща стерильным пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
- После того, как вы удалили клеща, как можно быстрее следует явиться в бактериологическую лабораторию для его исследования на наличие боррелий.
Самое распространенное последствие укуса – боррелиоз. Вакцины не существует, а лечение начать важно вовремя. После укуса клеща должны насторожить: припухлость лимфоузлов, мышечная боль, невысокая температура. А главное – красное пятно на коже в виде кольца с потемнением внутри, предупреждают специалисты.