Талдомский и Дмитровский районы - в перечне опасных по обитанию клещей

среда, 05 апреля 2023 | 20:51     376
В СМИ появились громкие заголовки о новом вирусе Хасеки, который передает при укусе клещ.

Первые случаи заражения фиксировали еще в 2011 году во Владивостоке. Ученые провели генетический анализ и выявили сходство Хасеки с вирусом Bole 4, который фиксировали в Азии, Европе, Африке.

Заболевание протекает относительно легко: респираторные симптомы как у гриппа, 3-5 дней лихорадка и выздоровление. Но сложность в том, что переносят Хасеки иксодовые клещи. Они же могут заразить другими, более опасными вирусами.

”Особенность только в том, что этот вирус может быть параллельно с другим возбудителем, у одного клеща может быть сразу несколько возбудителей и это осложняет ситуацию. Когда человек получает и вирус клещевого энцефалита, и бактерии Боррели. Тогда требуется сложное лечение", – рассказывает Георгий Викулов, к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, инфекционист, иммунолог-аллерголог.

Клещи-возбудители энцефалита обитают в 25 странах Европы и Азии. 47 российских регионов Роспотребнадзор включил в свой перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Даже в Подмосковье в числе зараженных числятся два района: Талдомский и Дмитровский. В соседней Тверской области опасных территорий уже 12, включая Конаковский район. В перечне шесть районов Санкт-Петербурга и уже гигантские территории за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Клещевой энцефалит – самый опасный и распространенный на территории России. Заболевание может протекать в тяжелой форме и даже с летальным исходом.

Каждый год клещи кусают около полумиллиона россиян.

Более двух тысяч их них заболевают клещевым энцефалитом. В лучшем случае дело может ограничиться лихорадкой. Хуже, если болезнь затрагивает нервную систему. Неврологическая стадия болезни ведет к нарушению сознания и вялым параличам. Без своевременного лечения смертность может составить 20–25%. У 10–20% заболевших могут остаться неврологические осложнения на всю жизнь.

”Важно отметить, что основной резервуар – клещи, но дополнительно могут быть дикие и домашние животные, птицы, фермерские хозяйства. Благодаря широкому кругу хозяев – непрерывная циркуляция вируса в природе“, – констатирует Георгий Викулов.

Если обнаружен клещ, который впился в кожу:

  • Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, так как вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  • Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща стерильным пинцетом.
  • Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
  • После того, как вы удалили клеща, как можно быстрее следует явиться в бактериологическую лабораторию для его исследования на наличие боррелий.

Самое распространенное последствие укуса – боррелиоз. Вакцины не существует, а лечение начать важно вовремя. После укуса клеща должны насторожить: припухлость лимфоузлов, мышечная боль, невысокая температура. А главное – красное пятно на коже в виде кольца с потемнением внутри, предупреждают специалисты.

Тэги: 
Талдом
Дмитров
здоровье
Источник:
Ammiac
Читать в
Оставить отзыв в
 
30.03.2023 | 14:23    204
Спасатели в Дмитровском округе освободили палец девочки от застрявшего кольца
29 марта работники поисково-спасательного поста ПСЧ-270 ГКУ МО Мособлпожспас освободили палец девочки от застрявшего кольца. Инцидент произошел в поселке Деденево Дмитровского округа.
22.03.2023 | 15:17    266
Стройконтроль принял после капремонта Дмитровскую детскую школу искусств
В Дмитрове по адресу: улица Лиры Никольской, дом 7-б, завершился капитальный ремонт Дмитровской детской школы искусств.
31.03.2023 | 15:21    217
В Дмитровском округе спасатели помогли работникам Скорой помощи транспортировать пациентку
30 марта работники ПСП ПСЧ-270 ГКУ МО Мособлпожспас помогли сотрудникам скорой помощи доставить в больницу пациентку, нуждающуюся в срочной госпитализации. Случай произошёл в поселке Ермолино Дмитровского округа.