Студент Университета "Дубна" - победитель Международного конкурса научных работ

суббота, 15 апреля 2023 | 12:43     123
Магистрант Кафедры лингвистики Университета "Дубна" Роман Власов завоевал диплом победителя 1-й степени на XVI Международном конкурсе научных работ «Цифровая наука».

Научным руководителем работы выступила канд. филол. наук, доцент Наталья Шимон.

Вот как сам Роман комментирует свою победу:

«Я увидел публикацию о международном конкурсе научных работ. Там были очень простые условия: все, что нужно было сделать – отправить ссылки на свои работы (курсовые, лабораторные, дипломные и др.) и ждать результатов. Так как конкурс международный, то ограничений по языку, на котором написана работа, тоже нет. Поэтому я отправил свою курсовую на немецком языке, написанную на третьем курсе, и дипломную работу на английском. Тема работ - «Comparative analysis of metaphors in Russian and German rock songs». Было приятно стать победителем и осознать, что мои труды не были напрасны».

Важность и актуальность исследования Романа заключается в том, что результаты помогают лучше понять культурные ценности и традиции Германии и России, а также демонстрируют всю красоту и потенциал русского и немецкого языков, их разнообразие и особенности.

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