Студент Университета "Дубна" - победитель Международного конкурса научных работ

Научным руководителем работы выступила канд. филол. наук, доцент Наталья Шимон.

Вот как сам Роман комментирует свою победу:

«Я увидел публикацию о международном конкурсе научных работ. Там были очень простые условия: все, что нужно было сделать – отправить ссылки на свои работы (курсовые, лабораторные, дипломные и др.) и ждать результатов. Так как конкурс международный, то ограничений по языку, на котором написана работа, тоже нет. Поэтому я отправил свою курсовую на немецком языке, написанную на третьем курсе, и дипломную работу на английском. Тема работ - «Comparative analysis of metaphors in Russian and German rock songs». Было приятно стать победителем и осознать, что мои труды не были напрасны».