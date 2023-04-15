Студент Университета «Дубна» отмечен дипломом научного форума «Ломоносов»

Илья получил грамоту за лучший доклад подсекции «Политика в историческом процессе» секции «Политические науки», представив доклад на тему «Правый популизм в истории Западной Европы».

Заседание секции состоялось 11 апреля. В нем приняли участие 10 студентов различных вузов, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Южный федеральный университет, Российская правовая академия МЮ РФ. Илья достойно представил Университет «Дубна» — его выступление было признано лучшим.