Состоялся визит сотрудников Центра космической связи "Дубна" в Объединенный институт

С приветственным словом перед делегацией выступил научный руководитель ЛИТ Владимир Кореньков, который кратко рассказал об основных направлениях деятельности ЛИТ, включая Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс ОИЯИ (МИВК); особое внимание было уделено этапам развития внешних коммуникаций ОИЯИ.

Сотрудничество ЛИТ с ЦКС «Дубна» началось в конце восьмидесятых годов прошлого века. Итогом этого этапа сотрудничества стало создание первого спутникового канала связи между ЦКС «Дубна» и узлом сети HEPNET в Гран-Сассо (Италия), что позволило пользователям ОИЯИ начать работать с ЦЕРН и другими центрами по протоколам Интернет.

Результатом следующего этапа сотрудничества стало создание оптического канала связи ОИЯИ — ЦКС «Дубна» — Шаболовка и подключение к глобальной сети RBNet. В 1997 году пропускная способность этого канала была 2 Мбит/сек, в 2001 году 622 Мбит/сек, в 2005 году – 2 Гбит/сек, в 2009 году – 20 Гбит/сек. В настоящее время продолжается использование этого магистрального канала компьютерной связи, и общая пропускная способность коммуникаций составляет 3 потока по 100 Гбит/сек.

Кроме магистрального канала Дубна — Москва, совместно с ЦКС «Дубна» в 2002 году был создан первый в Крыму спутниковый канал ОИЯИ — ЦКС «Дубна» — пансионат «Дубна» в Алуште.

Более 40 лет ЦКС «Дубна» является надежным партнером во всех проектах по развитию коммуникационной инфраструктуры ОИЯИ.

Сотрудники ЦКС «Дубна» посетили музей вычислительной техники, расположенный в машинном зале ЛИТ, познакомились с компонентами МИВК, включая суперкомпьютер «Говорун», а также увидели центр управления МИВК, где в круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния всех элементов МИВК.

Далее делегация ЦКС «Дубна» отправилась в ЛФВЭ, где узнала об ускорительном комплексе NICA, принципах его работы и проводимых исследованиях. Вместе с сотрудниками ЛФВЭ Александром Чеплаковым и Юрием Панебратцевым сотрудники ЦКС смогли увидеть здание эксперимента MPD, включая 70-тонный сверхпроводящий соленоид, и прогуляться по тоннелю коллайдера, а Дмитрий Дряблов рассказал и показал работающие ускорители Бустер и Нуклотрон.