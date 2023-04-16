Солист группы «Наив» на концерте в Москве вышел в майке «Маша Москалева»

«Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело — не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее — ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО», — сказал музыкант.

В начале апреля концерты «Наив» были отменены в Череповце и Ярославле. Организаторы выступлений сообщили, что поводом стал донос в прокуратуру депутата ярославской думы от «Единой России» Любови Суровой. По ее словам, лидер коллектива Александр Иванов «открыто поддерживает Украину и выступает против России».

Напоминаем, Маша Москалева — школьница из города Ефремова Тульской области, ее воспитывал отец-одиночка. В апреле 2022 года отца Маши, Алексея Москалева, вызвали в школу из-за пацифистского рисунка дочери. Вскоре мужчину оштрафовали по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за комментария в «Одноклассниках». Затем на него завели уголовное дело из-за поста об убийствах в Буче в этой же соцсети.

Москалева отправили под домашний арест, а дочь, которую он воспитывал один, забрали в социально-реабилитационный центр. Вскоре Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Перед оглашением приговора он попытался уехать из России, однако его задержали в Беларуси. 13 апреля МВД Беларуси сообщило, что передало Москалева в РФ. Машу из приюта забрала ее мать Ольга Ситчихина.