понедельник, 03 апреля 2023 | 13:16 492
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для работников ряда сфер ужесточились правила выезда из России.
Службы безопасности забирают загранпаспорта у российских высокопоставленных чиновников и менеджеров госкомпаний, чтобы предотвратить поездки за границу. Опасения связаны с возможными утечками информации и бегством.
Комментируя эту информацию, Дмитрий Песков подтвердил, что для выезда за рубеж существуют более строгие правила, которые где-то формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках.
Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации.
«С начала специальной военной операции этому вопросу стало уделяться больше внимания», — добавил Песков.