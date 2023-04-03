Службы безопасности забирают загранпаспорта у российских высокопоставленных чиновников

понедельник, 03 апреля 2023 | 13:16     492
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для работников ряда сфер ужесточились правила выезда из России.

Службы безопасности забирают загранпаспорта у российских высокопоставленных чиновников и менеджеров госкомпаний, чтобы предотвратить поездки за границу. Опасения связаны с возможными утечками информации и бегством.

Комментируя эту информацию, Дмитрий Песков подтвердил, что для выезда за рубеж существуют более строгие правила, которые где-то формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации.

«С начала специальной военной операции этому вопросу стало уделяться больше внимания», — добавил Песков.

Тэги: 
паспорт
эмиграция
Дмитрий Песков
Источник:
Financial Times
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