Кимры, из сапожников: Сказ о том, как талант везде пробьётся

Слышали о работах Абаляева? А ведь его скульптуры находятся в частных зарубежных коллекциях, о нём написана статья во Всемирной энциклопедии наивного искусства, в Германии была организована большая выставка. В России же редкого самородка помнят только в его родных Кимрах, где в краеведческом музее и находится большая часть работ скульптора.
Родился Иван в 1901 году в семье сапожников. И по традиции дело отца продолжил. К тяжёлому труду детей приучали с ранних лет. Многочасовые сидения в статичной позе заканчивались алкогольными возлияниями в выходные. Пьян как сапожник - не зря так говорили. И у Ивана много работ, связанных и с этой неприглядной стороной ремесла.
Иван был самоучкой в плане резьбы по дереву. Смотрел, как калязинские резчики, выполнявшие церковные заказы в Кимрах, вырезали сложные иконостасы, ангелочков, рамы, восхищался и запоминал. А ещё Иван учился у художников-передвижников, рассматривал иллюстрации в книжках, копировал их.
С живописи и начался творческий путь Абаляева. В музее висит его пейзаж с изображением крестьянок, поднимающих лён. Однако резьба по дереву оказалась милее сердцу сапожника.
Первой признанной работой Ивана стала скульптура кустаря-башмачника, которую в 1929 году музей приобрёл для экспозиции. Мастера заметили, его бытовые, такие жизненные сценки пришлись по душе народу. Иван съездил в Москву, где встретился с Мухиной и Сарьяном, посмотрел творения других мастеров... И сменил направление в творчестве. Его работы наполнились идеологическими мотивами, монументальностью, утеряли живость и естественность, но зато вписались в советский тренд на эпичность.
Смог бы Иван вернуться к истокам - мы уже не узнаем. В 1941 году Абаляев ушёл на фронт и сгинул под Ржевом. Но живы его прекрасные работы, живы в буквальном смысле - так они на самом деле наполнены жизнью. Как есть, без прикрас, с пьяными драками и семейными скандалами, с тяжёлым трудом и дружными застольями. И это самое прекрасное, что есть в Кимрском краеведческом музее.