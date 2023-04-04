Кимры, из сапожников: Сказ о том, как талант везде пробьётся

Слышали о работах Абаляева? А ведь его скульптуры находятся в частных зарубежных коллекциях, о нём написана статья во Всемирной энциклопедии наивного искусства, в Германии была организована большая выставка. В России же редкого самородка помнят только в его родных Кимрах, где в краеведческом музее и находится большая часть работ скульптора.

Родился Иван в 1901 году в семье сапожников. И по традиции дело отца продолжил. К тяжёлому труду детей приучали с ранних лет. Многочасовые сидения в статичной позе заканчивались алкогольными возлияниями в выходные. Пьян как сапожник - не зря так говорили. И у Ивана много работ, связанных и с этой неприглядной стороной ремесла.