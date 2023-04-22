Сирано де Бержерак дискредитирует российскую армию

суббота, 22 апреля 2023 | 19:00     320
Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил запланированные на 23 апреля и 24 мая показы спектакля "Сирано де Бержерак".

Неравнодушный петербуржец пошёл в Александринский театр на постановку «Сирано де Бержерак» и был возмущён, увидев там признаки дискредитации ВС РФ. Зритель оперативно написал заявление в полицию на главного режиссёра театра, "Заслуженного артиста РФ" Николая Рощина.

Его спектакль «Сирано де Бержерак» в 2019 году удостоен высшей российской театральной премии «Золотая маска» в нескольких категориях: «Спектакль большой формы», "Работа режиссёра", "Мужская роль“ (Иван Волков), "Работа художника“ и "Работа художника по костюмам“.

Проверка действительно состоялась, но признаков правонарушения полиция не нашла. Тем не менее назначенные на апрель и май спектакли на всякий случай были отменены. Вместо них будут показывать "Ворон" по пьесе Карло Гоцци. Зрителям стали звонить и предлагать либо пойти на «Ворона», либо получить деньги обратно.

В пресс-службе театра заявили, что причиной отмены спектакля стали "проблемы с реквизитом".

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