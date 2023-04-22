С 22 по 30 апреля вводится ограничение на пребывание граждан в лесах Подмосковья

суббота, 22 апреля 2023 | 17:15     212
На территории Подмосковья установился высокий класс пожарной опасности.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, с 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели! Доступ в леса будет ограничен!», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что эта вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности и отсутствием изменения погоды в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России.

В филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.

Тэги: 
Подмосковье
экология
пожар
Источник:
Комитет лесного хозяйства Московской области
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