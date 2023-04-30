Российский гроссмейстер, выступающий против политики Кремля, не стал чемпионом мира по шахматам

Матч между Непомнящим и Лижэнем продолжался с 9 апреля. Его основная часть состояла из 14 партий и завершилась вничью 7:7, после чего 30 апреля был сыгран тай-брейк. На тай-брейке, который состоял из четырех партий по быстрым шахматам, первые три игры завершились вничью, а в четвертой Непомнящий, игравший белыми, сдался после 68 ходов.

Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира в общем историческом зачете — и первым в истории из Китая.

Уже в начале марта 2022 года Ян выступил против военной операции России в Украину, подписав открытое письмо 44 шахматистов Президенту РФ Владимиру Путину. Его политическая позиция даже стала причиной прекращения общения с другим легендарным российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.