Россияне верят, что чебурашки живут 120 лет, происходят из России и являются "непонятными существами"

понедельник, 03 апреля 2023 | 13:51     236
Опрос проходил на портале «Рамблер» с 17 по 21 марта 2023 года по инициативе онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 126.407 пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.

56% участников опроса хотели бы верить, что чебурашки живут более 120 лет. За «кошачью» продолжительность жизни Чебурашки в 15-20 лет проголосовали 20%. 13% думают, что чебурашки живут 20-50 лет, вариант 50-60 лет выбрали 11%.

Классифицируя чебурашек, 75% россиян сочли их «непонятными существами». К животным чебурашек отнесли 15% опрошенных, среди них 47% посчитали персонажа родственником коалы, 33% — обезьяны, 14% — медведя. К пришельцу, человеку и божеству Чебурашку отнесли 5%, 3% и 2% респондентов соответственно.

По мнению 51% пользователей, родина Чебурашки — Россия. Среди популярных вариантов также были Африка (27%), Европа (11%) и Австралия (8%). За Америку проголосовали 3% участников.

Любимой пищей чебурашек, помимо апельсинов, россияне назвали конфеты (43%), орехи (32%), молоко (13%) и мед (12%).

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Источник:
Газете.Ru
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