Приезжий обокрал храм под Дмитровом и уснул за алтарем

суббота, 15 апреля 2023 | 16:38 129
Сигнал о незаконном проникновении в храм села Пересветово поступил стражам порядка. Полицейские прибыли на место, нашли и задержали прятавшегося за алтарем мужчину.
Им оказался ранее судимый 30-летний забайкалец. Он рассказал, что разбил стекло и незаконно залез в храм.
«Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Дмитровский городской суд арестовал забайкальца.