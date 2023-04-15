Приезжий обокрал храм под Дмитровом и уснул за алтарем

суббота, 15 апреля 2023 | 16:38     129
Сигнал о незаконном проникновении в храм села Пересветово поступил стражам порядка. Полицейские прибыли на место, нашли и задержали прятавшегося за алтарем мужчину.

Им оказался ранее судимый 30-летний забайкалец. Он рассказал, что разбил стекло и незаконно залез в храм.

«Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Дмитровский городской суд арестовал забайкальца.

Тэги: 
Дмитров
криминал
Источник:
Пресс-служба управления МВД Московской области
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