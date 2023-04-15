Приезжий обокрал храм под Дмитровом и уснул за алтарем

В подмосковном Дмитрове правоохранители расследуют таинственное убийство 72-летнего мужчины. Жертву нашли в понедельник, 27 марта, прямо за обеденным столом в загородном гостевом домике.

В подмосковном Дмитрове правоохранители расследуют таинственное убийство 72-летнего мужчины. Жертву нашли в понедельник, 27 марта, прямо за обеденным столом в загородном гостевом домике.

03.04.2023 | 16:26

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