Президенту РФ Владимиру Путину запретили въезд в Молдову

"Есть список официальных лиц России, и не только, которым запрещен въезд в Молдавию. Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают", - сказал Речан в четверг вечером в эфире телеканала TV8.

"Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - отметил молдавский премьер.

По его словам, это не публичный список, он есть у соответствующих органов Молдовы, а те, кто включен в него, узнают о запрете на въезд в страну. Помимо Путина, в списке - сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров.