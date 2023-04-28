Президенту РФ Владимиру Путину запретили въезд в Молдову

пятница, 28 апреля 2023 | 10:09     471
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 27 апреля вечером заявил о включении в черный список страны президента России Владимира Путина.

"Есть список официальных лиц России, и не только, которым запрещен въезд в Молдавию. Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают", - сказал Речан в четверг вечером в эфире телеканала TV8.

"Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - отметил молдавский премьер.

По его словам, это не публичный список, он есть у соответствующих органов Молдовы, а те, кто включен в него, узнают о запрете на въезд в страну. Помимо Путина, в списке - сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров.

"Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова – свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", – добавил Дорин Речан.

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Источник:
ИНТЕРФАКС
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