Преподаватели Университета "Дубна" - на встрече Kaspersky Academy Expert Community

На встрече выступал Дмитрий Соколов – архитектор решений компании «Апротех». Дмитрий занимается проектами кибериммунного интернета вещей и имеет богатый опыт работы в компаниях Siemens, Cisco, Blue Coat, Alcatel-Lucent в сферах решений для управления ресурсами, промышленного IoT, цифровой трансформации в промышленности. Спикер провел выступление на тему: «Цифровая революция в промышленности, инфраструктуре и агропроме. Роль и опыт Kaspersky». Мероприятие нацелено на преподавателей и администрацию вузов, так как для «Лаборатории Kaspersky» очень важна подготовка молодых кадров для их компании.