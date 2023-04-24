Преподаватели Университета "Дубна" - на встрече Kaspersky Academy Expert Community

понедельник, 24 апреля 2023 | 18:35     119
Встречу посетили старший преподаватель Кафедры информационных технологий София Бобылева и старший преподаватель кафедры САУ Кристина Жаткина.

20 апреля в Москве состоялась встреча представителей лаборатории Kaspersky и преподавателей вузов Москвы и Московской области.

На встрече выступал Дмитрий Соколов – архитектор решений компании «Апротех». Дмитрий занимается проектами кибериммунного интернета вещей и имеет богатый опыт работы в компаниях Siemens, Cisco, Blue Coat, Alcatel-Lucent в сферах решений для управления ресурсами, промышленного IoT, цифровой трансформации в промышленности. Спикер провел выступление на тему: «Цифровая революция в промышленности, инфраструктуре и агропроме. Роль и опыт Kaspersky». Мероприятие нацелено на преподавателей и администрацию вузов, так как для «Лаборатории Kaspersky» очень важна подготовка молодых кадров для их компании.

На встрече сотрудники Университета «Дубна» обсудили возможные варианты сотрудничества и пути развития вуза совместно с Kaspersky: включение сотрудников компании в практическую подготовку студентов по курсу «Информационная безопасность», предоставление компанией курсов различной сложности, проведение стажировок, общеобразовательных лекций по кибербезопасности и многое другое.

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