Премьера пятого фильма из серии «Индиана Джонс» состоится на Каннском кинофестивале

понедельник, 03 апреля 2023 | 18:31     187
Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» покажут в Каннах 18 мая.

В картине снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и др.

Показ картины Джеймса Мэнголда состоится вне конкурса. Детали сюжета картины почти неизвестны, однако из трейлера можно заключить, что Индиане Джонсу предстоит противостоять бывшим нацистам в одном из эпизодов-флэшбеков.

Ранее 80-летний Харрисон Форд заявил, что новый фильм про Индиану Джонса станет для него последним в рамках участия во франшизе.

«Я всегда хотел вернуться и закончить эту историю, чтобы увидеть конец его карьеры. Это мой последний фильм в роли Индианы», — подчеркнул Форд.

Тэги: 
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Источник:
Variety
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