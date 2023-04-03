Премьера пятого фильма из серии «Индиана Джонс» состоится на Каннском кинофестивале

понедельник, 03 апреля 2023 | 18:31 187
Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» покажут в Каннах 18 мая.
В картине снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и др.
Показ картины Джеймса Мэнголда состоится вне конкурса. Детали сюжета картины почти неизвестны, однако из трейлера можно заключить, что Индиане Джонсу предстоит противостоять бывшим нацистам в одном из эпизодов-флэшбеков.
Ранее 80-летний Харрисон Форд заявил, что новый фильм про Индиану Джонса станет для него последним в рамках участия во франшизе.
«Я всегда хотел вернуться и закончить эту историю, чтобы увидеть конец его карьеры. Это мой последний фильм в роли Индианы», — подчеркнул Форд.