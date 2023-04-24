Поздравление Игорю Викторовичу Пузынину

После окончания механико-математического факультета МГУ в 1960 году И. В. Пузынин был направлен по распределению в Лабораторию теоретической физики ОИЯИ. Вся научная деятельность Игоря Викторовича, продолжительностью более 60 лет, неразрывно связана с ОИЯИ, где он прошел путь от старшего лаборанта с высшим образованием до директора Лаборатории информационных технологий.

Игорь Викторович Пузынин – известный ученый в области вычислительной и прикладной математики. Под его руководством в ОИЯИ развито научное направление по созданию, теоретическому обоснованию и практической реализации методов вычислительной физики для численного исследования нелинейных многопараметрических моделей сложных физических систем.

Важнейшим вкладом в развитие этого научного направления является разработка единого подхода для численного анализа граничных и спектральных задач для систем нелинейных многопараметрических дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений на основе обобщения непрерывного аналога метода Ньютона. Благодаря развитию этого подхода получен ряд важных физических результатов в теории мюонного катализа, теории ядра, в нелинейных задачах квантовой хромодинамики и физики конденсированных сред.

И. В. Пузынин возглавлял работы по математическому и программному обеспечению теоретических расчетов по Программе исследований явления мюонного катализа, утвержденной совместным решением ГКАЭ и Президиума АН СССР. Он был соруководителем общеинститутской темы «Теоретические и экспериментальные исследования электроядерного способа получения энергии и трансмутации радиоактивных отходов». В настоящее время он возглавляет направление по разработке математических моделей и методов, алгоритмов и программ для численного исследования процессов, возникающих при облучении материалов пучками частиц.

Работая в должности заместителя директора и затем в должности (первого) директора Лаборатории информационных технологий, И. В. Пузынин внес большой вклад в сближение научных интересов физиков-теоретиков и экспериментаторов из разных лабораторий ОИЯИ со специалистами по численному анализу и компьютерной обработке экспериментальной информации, в обновление и модернизацию компьютерно-сетевой инфраструктуры ОИЯИ и повышение профессионального уровня специалистов сетевого обеспечения.

Профессор И. В. Пузынин внес большой вклад в подготовку научных кадров. В 1968–1980 гг. он преподавал на кафедре теоретической ядерной физики физического факультета МГУ, с 1991 года является профессором математического факультета Тверского государственного университета. Многие годы Игорь Викторович является членом и заместителем председателя Диссертационного совета ЛИТ. Под его руководством защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций, два его ученика стали академиками Монгольской Академии Наук. И. В. Пузынин – автор более 300 научных публикаций. Он является почетным профессором Тверского государственного университета, почетным доктором Пловдивского университета (Болгария) и почетным профессором Монгольского государственного университета.